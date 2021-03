Souza elogia a contratação de Guilherme Macuglia Craque disse não conhecer pessoalmente o novo técnico, mas confirmou que sempre soube de boas informações sobre seu trabalho.

O meiocampista Souza, que ontem assinou contrato com o América, ficou satisfeito ao saber que Guilherme Macuglia, um portoalegrense de 47 anos, é o novo treinador do clube rubro.



O jogador tomou conhecimento da confirmação do contratado na noite da última quinta-feira (26), durante a cerimônia de premiação do Dez na Rede, evento que faz parte do calendário esportivo da cidade e que presta homenagem aos destaques do esporte a cada ano.



“Fico satisfeito em saber que o América definiu o treinador, esse era um problema que precisava ser definido. Não conheço ele (Guilherme Macuglia) pessoalmente, mas tenho dele ótimas informações, e quanro de sua passagem pelo Guaratinguetá soube que é um profissional muito competente, além de uma pessoa educada e de muito bom trato", disse.



"Acho que suas passagens por clubes importantes como Coritiba, Figueirense, São Caetano, Guarani, o excelente trabalho que realizou no Guaratinguetá (2007/2008) falam por si. Espero que ele faça um bom trabalho e que possamos tirar o América desta situação difícil”, encerrou o craque.



Durante a premiação do Dez na Rede, o craque foi uma das pessoas mais cumprimentadas e assediadas, como sempre acontece. Fãs queriam tirar fotos, torcedores davam as boas vindas e pediam sua força para “tirar o América do fundo do poço”, a todos Souza respondia com um sorriso e uma resposta confiante.



Regularizados

O atacante Sandro Hiroshi e o craque Souza, tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol desta quinta-feira(26), e ficam oficialmente a disposição do treinador.



Esse poderia ser um presente especial para o técnico Vereador se os dois já estivessem à disposição para o jogo deste sábado, mas infelizmente não é assim.



Sandro Hiroshi, assim como Souza, passa por processor lento, gradual e sistemático de recuperação física, estando pronto para jogar dentro de, pelo menos mais 20 dias.



O caso de Souza é um pouco mais complicado, e precise mais tempo para que ele reúna condições ideais para jogar. O craque atualmente faz trabalho de Pilates e RPG, na AABB de Natal.