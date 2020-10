Com três gols de Washington, São Paulo 'ideal' goleia e volta ao G-4 Com a vitória, a oitava pelo Estadual, o time volta a figurar entre os quatro primeiros, condição que lhe assegura uma vaga na semifinal.

O técnico Muricy Ramalho voltou a escalar, pelo Campeonato Paulista, o time do São Paulo que considera ideal, e os jogadores não decepcionaram na noite desta quinta-feira, no estádio do Morumbi. O clube tricolor goleou o Mirassol por 5 a 0, com três gols de Washington, um de Borges e outro de Jorge Wagner.



Com a vitória, a oitava pelo Estadual, o São Paulo volta a figurar entre os quatro primeiros colocados, condição que lhe assegura uma vaga na semifinal.



O time da capital entrou em campo em quinto lugar, por causa dos resultados dos jogos que abriram, na quarta-feira, a 13ª rodada. Agora soma 26 pontos e recupera o terceiro posto. Já o Mirassol é o 14º, com 14.



Com a exibição de gala nesta quinta, Washington acumula dez gols na temporada, em 12 jogos. "Preciso pensar que tenho menos gols porque assim minha ambição será maior", decretou o artilheiro.



Do outro lado, o veterano e capitão César resumiu o desempenho do Mirassol no Morumbi. "Fomos uma presa muito fácil."



A equipe da casa demorou para se encontrar em campo e viu os visitantes assustarem em duas oportunidades no começo.



A arma que o time do técnico Muricy Ramalho encontrou para balançar as redes no primeiro tempo foi o contra-ataque. Aos 38min, Borges avançou nas costas da defesa do Mirassol, recebeu o passe de Jorge Wagner, dominou e bateu na saída de Mauro.



"Pela primeira vez uma equipe do interior vem ao Morumbi e sai para jogar em busca da vitória. Até comentei em campo que na hora que a gente acertasse o contra-ataque sairia o gol", analisou Borges, que marcou o seu quarto gol no Paulistão.



Essa foi a quarta assistência de Jorge Wagner em 2009. "Consegui achar o Borges ali no meio. O mérito é mais dele, que teve que dominar, proteger a bola na frente do zagueiro e olhar a saída do goleiro. É mais difícil para o atacante", ponderou o camisa 7.



Aos 43min, mais um contragolpe são-paulino. Junior Cesar avançou pela esquerda e chutou de fora da área. Mauro não conseguiu segurar, e Washington ganhou a disputa com o zagueiro, no rebote, para fazer 2 a 0.



O goleiro do time do interior lamentou o lance. "Jogar com essa bola é complicado, fizeram para dificultar a vida do goleiro. Fui tentar segurar e infelizmente acabei espalmando no pé do Washington."



O São Paulo retornou à etapa final de forma arrasadora. Logo nos cinco minutos iniciais, duas chances de gol, porém sem êxito na cabeça de Washington e no pé de Hernanes.



A pressão aumentou depois que Deleu foi expulso aos 8min, e o terceiro gol não demorou a sair. Aos 14min, Hernanes cruzou na área, e Jorge Wagner mergulhou para fazer de cabeça.



A goleada era questão de tempo. Aos 29min, Hernanes cobrou escanteio, Zé Luis desviou no primeiro pau, Washington apareceu no segundo, dominou e chutou sem chances para Mauro.



Aos 35min, Junior Cesar fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área. Washington dominou no peito e bateu para anotar o seu oitavo gol no Estadual.



São Paulo 5 x 0 Mirassol



São Paulo

Rogério Ceni; André Dias (Rodrigo), Renato Silva e Miranda; Zé Luis, Jean (Oscar), Hernanes, Jorge Wagner e Junior Cesar; Borges e Washington

Técnico: Muricy Ramalho



Mirassol

Mauro; César, Bruno Aguiar (Danilo) e Márcio Santos; Deleu, Júnior Maranhão, Luciano Sorriso, Roger (Leandro Fonseca), Rodrigruinho (Éder) e Anderson Paim; Luís Ricardo

Técnico: Pintado