Praia Shopping Musical comemora mil shows

Pelé e Romário marcaram o milésimo gol no campo. O produtor cultural José Dias, escolheu o palco para marcar o seu. Ele comemora os mil shows realizados pelo projeto Praia Shopping Musical com uma série de apresentações na sexta-feira (3) e sábado (4).Dias considera o fato “a vitória de um projeto que beneficia exclusivamente os artistas potiguares”.Segundo o produtor, os shows realizados geraram cerca de R$ 1 milhão em dois anos e meio, além de proporcionar quase cinco mil empregos.“Fico envaidecido como cidadão porque Ponta Negra é totalmente criminalizada pela prostituição. No Praia Shopping nenhum turista faz gracinha achando que aqui só tem prostituta e garoto de programa”, disse.Na programação especial de aniversário, o produtor juntou alguns dos principais nomes que já se apresentaram no projeto para fazer a festa.

Confira a programação:

- Grupo Linha de Passe, clássicos do samba;- Sérgio Groove e Júnior Primata, show instrumental de contrabaixo;- Lucinha Lira, clássicos da MPB;- Diogo Guanabara, show instrumental de bandolim.- Isaque Galvão, clássicos do samba;- Antônio de Pádua, show instrumental;- Khrystal (foto), show acústico;- Candeeiro Jazz – Jubileu, Sérgio Groove e Zé Hilton, show instrumental;- Lene Macêdo, Tânia Soares e Andrezza Costa, especial Chico Buarque;- Babal, Galvão Filho e João Galvão, show Avenida 10;- Grupo Canteiro do Samba