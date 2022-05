Delegados interrogam suspeito de matar Maisla Mariano

Abelardo Nunes

O advogado de defesa do acusado, Álvaro Barros, que aguarda o final do depoimento do lado de fora, falou à imprensa que Osvaldo continua se dizendo inocente e sustentando o álibe de que no momento do crime estava trabalhando.O advogado espera que o depoimento esclareça alguns pontos e que ajude na investigação da polícia. Ele considera prematuro fazer qualquer juízo de valor nesse momento. “Diante de um crime de grande repercussão como esse, é preciso ter cautela”, disse Álvaro Barros.