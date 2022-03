Cuca elogia o ataque colorado

Site do Inter Cuca elogiou o ataque do Internacional

Segundo o técnico rubro-negro, o trio ofensivo da equipe colorada, formado por Nilmar, D'Alessandro e Taison, somado a qualidade de Magrão, Guiñazu e Kleber, fazem a equipe do técnico Tite muito forte.“O Inter tem um time muito bom, um dos melhores do Brasil. Possui um trio ofensivo forte e veloz, mas também tem o Magrão, Guiñazu e Kleber, que também são ótimos jogadores. Não é só o trio ofensivo, o time todo é muito forte. Mas não vamos mudar a nossa forma de atuar. Sabemos que é um jogo muito importante e estamos preparados. Agora é mobilizar a nossa força máxima, em todos os sentidos, e ir com tudo para vencer o jogo. A gente sabe da nossa força e acreditamos no nosso potencial. Serão dois jogos muito disputados”.Cuca fez questão de dizer que o apoiador Zé Roberto, que vai permanecer no Flamengo, tem a sua total confiança.“Às vezes avaliamos o jogador antes do tempo ideal e esse é meu sentimento com o Zé. Sinceramente estou muito feliz por ele não ter ido embora. Foi uma proposta do Cruzeiro e o próprio não queria ir por achar que deve mostrar seu valor no Flamengo. Ele queria ficar aqui desde o começo. Seria uma saída prematura e precipitada. Não é um jogador qualquer. Ele já venceu muito na vida e vai nos ajudar bastante, com certeza. Vou dar a ele a oportunidade de nos outros jogos ter uma movimentação melhor, vindo de trás, como ele gosta”.Kleberson espera um grande duelo.Um dos jogadores que mais se destacou na conquista do tricampeonato carioca, o apoiador Kleberson espera um grande confronto diante do Internacional, amanhã, no Maracanã. O camisa 15 elogiou a equipe adversária, mas disse que esse é o momento de o Flamengo mostrar a sua força.“É um jogo que todo jogador gosta de participar. Acredito que será um grande duelo, e quem vai ganhar com isso é o publico. O Inter tem uma grande equipe, que está junta desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Eles estão conseguindo bons resultados e jogando bem. Temos que ter atenção com o ataque deles, porque o Nilmar, D'Alessandro e Taison podem desequilibrar uma partida. Mas acho que esse é o momento de o Flamengo mostrar a sua força. Vamos jogar diante da nossa torcida e vamos em busca da vitória”.Imperador está liberadoO nome do atacante Adriano, novo reforço do Flamengo para a temporada 2009, foi publicado na tarde desta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o Imperador já está regularizado e liberado para atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.