Acerto de contas termina em execução na zona Norte

Thyago Macedo Everaldo foi assassinado quando trabalhava na marcenaria do pai.

De acordo com populares, um homem entrou no local, por volta das 17h, e efetuou os disparos contra a vítima. A polícia acredita que o crime tenha sido cometido por acerto de contas, tendo em vista que Everaldo tinha envolvimento com drogas e, inclusive, já esteve preso.Após o homicídio, o acusado fugiu tranquilamente. Os moradores da rua Santo Agostinho não souberam informar quem cometeu o crime, nem apresentar características do suspeito.Segundo uma fonte do, Everaldo da Silva, ou “Gordo Everaldo”, como era conhecido, já estava marcado para morrer há alguns meses. “Já estiveram aqui para matá-lo outras vezes, mas, ele sempre conseguia escapar”, disse.Ainda de acordo com a fonte, a possibilidade mais clara para o crime é o fato da vítima ter sido integrante de uma perigosa quadrilha de assaltantes no passado. Everaldo, inclusive, teria participado de um assalto a uma loja de atacado. Na ocasião, a quadrilha levou a quantia de R$ 172 mil.“Depois disso, os integrantes da quadrilha começaram a morrer misteriosamente. Chegou-se a dizer que Everaldo tinha escondido o dinheiro do roubo dos comparsas”, informou a fonte.Os familiares da vítima não quiseram conversar com a imprensa. De acordo com a polícia, Everaldo da Silva já esteve preso por assalto e também por tráfico de drogas.