Controladora aguarda esclarecimentos sobre pedido de anulação de contrato Regina Mota ainda não teve acesso aos dados referentes à sugestão do procurador Carlos Thompson; ela é contra terceirização de almoxarifes.

A controladora geral de Natal, Regina Mota, ainda não tem informações acerca da orientação do procurador Carlos Thompson para que o contrato firmado entre a Prefeitura do Natal e a empresa TCI BPO Tecnologia seja anulado. “Estou aguardando mais informações para que possamos nos pronunciar”, explicou.



Presente à audiência pública em que foi apresentado o relatório da sindicância realizada para apurar responsabilidades acerca dos medicamentos vencidos acumulados no galpão da Prefeitura, Carlos Thompson, que e procurador junto ao TCE, não havia informado que pediria a anulação. “Ele disse que iria estudar a questão do software”, disse Regina Mota.



O software em questão é o que está disponibilizado pela a Prefeitura para a operacionalização do controle de estoque dos medicamentos da SMS. Contudo, a empresa que foi contratada por R$ 2,5 milhões também deveria disponibilizar um software relacionado ao estoque. Regina Mota não sabe se essa foi a razão do pedido de Thompson. “Não sei se foi. Mas amanhã eu terei as informações e poderemos argumentar com base no observarmos”, declarou a controladora.



Na opinião de Regina Mota, o contrato é falho no momento em que determina a terceirização dos almoxarifes. “Estranhava muito essa terceirização. Qual a empresa que contrata outra para tomar conta do seu patrimônio? É o mesmo que terceirizar ordenadores de despesas, chefes de setores, secretários. Quanto a isso, sou contrária”, explicou.