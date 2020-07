Termina prazo para empresas entregarem declaração de rendimento a funcionários A empresa que não repassar os dados aos funcionários pagará multa de R$ 41,73 por documento.

Brasília - As empresas têm até esta sexta-feira (27) para entregar a seus empregados a declaração de rendimentos para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano, que começa na segunda-feira (2). A empresa que não repassar os dados aos funcionários pagará multa de R$ 41,73 por documento.



O prazo para patrões entregarem a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) à Receita Federal também termina hoje. A declaração informa à Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, dos rendimentos pagos ou creditados em 2008 para seus beneficiários.



O documento deve ser enviado pela internet pelo empregador. Os programas de computador necessários para transmitir Dirf encontram-se no site da Receita Federal. Caso os números não sejam iguais aos declarados pelo empregado, o contribuinte cai na malha fina por inconsistência nos dados. A não-entrega da Dirf incide multa de 2% por mês de atraso sobre os valores apresentados no documento.



Fonte: Agência Brasil