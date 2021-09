Liberada mais uma opção de financiamento para empresários

Marília Rocha Empresários receberam informações sobre linhas de crédito

O Programa de Apoio a Revitalização de Empresas - Revitaliza, foi criado no ano passado para minimizar os efeitos da crise financeira internacional na classe empresarial do Brasil. Para o Rio Grande do Norte, foram liberados financiamentos de até R$ 3 milhões para empresas dos setores calcadistas, pedras ornamentais, software, fruticultura e cerâmica.Os financiamentos das empresas variam de acordo com a demanda, sendo limitada em até R$ 100 milhões. “De acordo com a necessidade de cada empresa, o Revitaliza pode se adaptar, aumentando o valor do crédito”, afirmou o representante regional no Nordeste do BNDES, Ricardo Torres Rodrigues.O programa é a resposta a uma reivindicação dos empresários ao Governo do Estado. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Segundo de Paula, o Revitaliza vai ajudar as empresas potiguares a se manterem no mercado e até ampliarem suas atividades. "O financiamento através do programa é mais uma alternativa para o empresariado potiguar melhorar suas condições de trabalho", diz.