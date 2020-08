Presidente da Unale defende transposição no Nordeste Deputado defendeu eficiência no setor energético através da transposição e uso de energias alternativas como a eólica.

O deputado e presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), César Halum (TO), abriu seu discurso apresentando soluções para a geração de energia no Nordeste, como a transposição e uso de energias renováveis.



“Para solucionar o problema de utilização de águas, temos que pensar na transposição. É direito dos nordestinos e dever do estado tornar viável a captação para utilização de águas chuvosas”, disse.



O deputado comentou que o grande desafio da transposição é conciliá-la com a condição do rio, onde os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são os maiores beneficiados.



“A deficiência hídrica compromete a produção de energia elétrica no Nordeste. A diversificação da matriz energética deve ser trazida para energia elétrica, hidráulica e até geração de energia térmica”, declarou o presidente da Unale.



Ele afirmou que os políticos devem defender a expansão dos sistemas elétricos, inclusive com uso da energia eólica, mostrando a evolução do Nordeste “à luz das energias renováveis traçadas para o país”. Para o deputado, o encontro da Unale formalizará as soluções e parcerias para uso das energias.