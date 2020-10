João Maia suspende vinda ao Rio Grande do Norte esta semana

Arquivo João Maia adia novamente vinda ao RN.

Mas antes disso, foi envolvido nas denúncias contra seu irmão Agaciel Maia, ex-diretor geral do Senado que mantinha uma casa avaliada em R$ 5 milhões no nome do deputado, e não teria declarado à Receita Federal. De lá para cá não veio mais ao estado.entrou em contato com a assessoria de imprensa do parlamentar. A informação é de que João preferiu ficar com a família. O líder do PR deve voltar ao estado na próxima semana e segundo o seu assessor não pretende se esquivar de questionamentos sobre o assunto.Ainda de acordo com a assessoria de João Maia, ele está trabalhando normalmente nesta quinta-feira (12), em Brasília.Nesta quarta-feira (11), o procurador regional eleitoral encaminhou um ofício à Procuradoria Geral da República solicitando investigação às denuncias publicadas recentemente na imprensa nacional relacionadas a irregularidades na declaração de bens do deputado federal João Maia (PR).No ofício, o procurador Fábio Venzon faz referência as matéria publicadas na Folha de São Paulo e na revista Época para julgamento de crimes comuns praticados por membros do Congresso Nacional segundo artigo 104, I, b da Constituição Federal, entre os quais incluem os crimes eleitorais.