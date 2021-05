Carlos Eduardo: "Guardo a imagem de um homem afável e de boa fé"

Zenaide Castro Ex-prefeito foi colega de Leônidas Ferreira na Assembleia Legislativa

Carlos Eduardo ressaltou a devocção pela vida pública de Ferreira. "Por onde passou, nos cargos públicos que exerceu, prestou um grande serviço ao Rio Grande do Norte."E lembrou da parceria com Virgínia Ferreira, filha do ex-deputado e que ocupou a pasta do Planejamento na gestão de Carlos Eduardo. "Depois, veio a convivência com a sua filha, Virgínia Ferreira, minha colega na Prefeitura de Natal. É uma perda para todos que o conheceram e tinham apreço por ele”.