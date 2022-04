ABC rescinde com três jogadores e presidente ainda não definiu técnico Kel, Valdir Papel e Paulinho Macaíba tiveram seus contratos rescindidos "de forma amigável".

Após a demissão do técnico Heriberto da Cunha, o ABC acertou a saída de três jogadores: o meia Kel e os atacantes Valdir Papel e Paulinho Macaíba.



Este último acertou sua saída no domingo enquanto os outros dois tiveram suas rescisões acertadas nesta segunda-feira (18) durante a reapresentação do elenco.



O presidente do ABC, Judas Tadeu, confirmou a saída dos jogadores “de forma amigável”. Ele declarou que novas contratações só serão pensadas quando se definir o treinador que substituirá Heriberto da Cunha.



Judas disse que vai aguardar até o final da noite desta segunda (18) para ter alguma definição quanto ao novo técnico.