Refugiados palestinos protestam para sair do Brasil Governo e ONU negam falta de assistência a refugiados.

Um grupo de palestinos refugiados no Brasil protestou ontem (22) para deixar o país alegando dificuldades de adaptação e falta de apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e do governo brasileiro para a permanência no país.



O Acnur nega as acusações e informa que os refugiados palestinos são beneficiários de um programa de assistência.



O protesto reuniu cerca de 20 palestinos em frente ao Ministério das Relações Exteriores. O advogado e coordenador nacional do Movimento Democracia Direta, Acilino Ribeiro, disse que o grupo quer deixar o Brasil e seguir para a Europa.



“A maioria das famílias deles está lá. Eles têm irmãos, pais tios, primos. Qualquer país da Europa é tranquilo para eles.”



O advogado argumentou que os refugiados tiveram problemas de adaptação no país. "Os refugiados não tiveram, por exemplo, o mínimo de seis meses de [adaptação à] cultura local, alfabetização, aulas, para que conhecessem o português. Depois, eles começaram a sentir dificuldade porque foram assentados distante de outras comunidades palestinas.”



Segundo o Acnur, o grupo que participou da manifestação é beneficiado pelo Programa de Reassentamento Solidário, implementado pelo governo brasileiro em parceria com a sociedade civil.



“Eles recebem apoio para sua integração no país – o que inclui assistência financeira por período limitado, casas alugadas e mobiliadas, aulas de português e assistência social, além de apoio para inserção no mercado de trabalho”, segundo nota assinada em conjunto com o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), ligado ao Ministério da Justiça.



A agência da ONU informou que, na verdade, alguns refugiados preferiram deixar o programa. “Eles optaram por abandonar suas residências custeadas pelo programa nas cidades de reassentamento para vir a Brasília.”



O Acnur afirma que manteve o apoio aos refugiados e, junto com o governo brasileiro e a sociedade civil, ofereceu “diversas soluções” para as demandas do grupo.



Com o protesto de hoje, o advogado disse que espera que o governo brasileiro auxilie na negociação para a ida dos palestinos para a Europa.



Segundo o Acnur, a transferência dos refugiados para outro país depende de “decisões soberanas dos países que possuam este tipo de programa [de assistência]”.