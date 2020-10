Custo da Construção Civil no RN é terceiro menor do País Índice sobe 10% em 12 meses no Rio Grande do Norte, mas variação em fevereiro foi metade do percentual nacional.

O Índice da Construção Civil apresentou uma elevação de 0,16% em fevereiro, no Rio Grande do Norte, em relação ao mês anterior. No primeiro bimestre, o acumulado é de 0,37%, porém em 12 meses já alcançou os 10,79%.



Contudo, o custo médio de construção por metro quadrado (R$ 607,07) ainda é o terceiro menor dentre os pesquisados pelo IBGE nos 27 Estados. Somente em Sergipe (R$ 606,84) e Espírito Santo (R$ 606,54), o gasto médio é menor.



Em nível nacional, o índice subiu 0,32% em fevereiro e acumula 11,55% em 12 meses. Em janeiro, havia sido de 0,39%. Em fevereiro de 2008 atingiu 0,43%. Essa variação é calculada pelo IBGE, junto com a Caixa Econômica Federal.



O custo médio de construção no Brasil é de R$ 681,58 por metro quadrado, sendo R$ 399,70 relativos aos gastos com materiais e R$ 281,88 com mão-de-obra.