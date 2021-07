BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para fruticultores do RN Governadora Wilma de Faria teve audiência, nesta terça-feira, com o vice-presidente da instituição Armando Carvalho.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibilizou R$ 100 milhões para socorrer os fruticultores do Rio Grande do Norte, que enfrentam dificuldades na comercialização e produção, em particular, do melão, em razão da crise financeira mundial. Esse foi o resultado da audiência da governadora Wilma de Faria com o vice-presidente da instituição, Armando Carvalho, ocorrido na manhã desta terça-feira (14) no Rio de Janeiro.



Os recursos disponibilizados para os fruticultores potiguares são oriundos do Programa de Apoio à Revitalização de Empresas (Revitalize), que dispõe de R$ 3 bilhões para financiar em todo o país ações voltadas à revitalização de empresas de diversos setores. "Trata-se de um crédito com juros mais baixos que os de mercado, que podem atender as necessidades dos produtores de frutas do nosso Estado", comentou a governadora Wilma de Faria, que estava acompanhada do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Segundo de Paula.



O BNDES garantiu agilidade na concessão do crédito. "Precisamos buscar maneiras de atrair empresas para o Estado e de garantir a sustentabilidade das que aqui já estão instaladas. E uma política de atração passa, necessariamente, pela oferta de crédito rápido, deburocratizado e atrativo do ponto de vista das taxas de juros", salienta o secretário.



Na próxima semana o assunto deverá ser tratado, em Natal, entre dirigentes do BNDES e demais instituições financeiras oficiais, como Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, que podem ser agentes repassadores dos recursos.



Os recursos do BNDES podem ser destinados tanto para investimento (9% de juros ao ano) como para custeio (11%), com prazo de pagamento de 36 meses e 12 meses de carência.





O Revitalize foi criado pelo governo federal como alternativa de crédito para as empresas que tiveram prejuízos com as enchentes de Santa Catarina. A linha de financiamento, porém, foi aberta para a fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte, atendendo a uma reivindicação da governadora Wilma de Faria, que desde março vem conversando sobre o assunto com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho.



O setor de fruticultura do Rio Grande do Norte é responsável pela geração de cerca de 28 mil empregos diretos e 84 mil indiretos, segundos dados da Secretaria Nacional de Comércio Exterior. Somente as exportações de melão, o principal item da pauta exportadora potiguar, totalizaram 92,5 mil toneladas comercializadas em 2008, o que significou a injeção de quase 65 milhões dólares na economia local. As enchentes que atingiram o Estado no ano passado, seguida da crise financeira mundial, acabaram por afetar o setor.



Além de intermediar a concessão de financiamento pelo BNDES para os fruticultores do Estado, a governadora também tem mantido diálogo com o Banco do Nordeste para a liberação de recursos para financiamento de custeio e investimento para os fruticultores de Mossoró e do Vale do Assu.