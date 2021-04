Morre o ex-presidente da Argentina Raúl Alfonsín Presidente foi um dos responsáveis pela criação do Mercosul.

O ex-presidente argentino Raúl Alfonsín morreu na noite de hoje (31), segundo informou a BBC Brasil, citando notícia divulgada pelas principais emissoras de televisão da Argentina.



Alfonsín foi o primeiro presidente eleito depois do fim do regime militar no país.



O ex-presidente, de 82 anos, sofria de câncer no pulmão há cerca de um ano e seu estado de saúde se complicou nos últimos dias, segundo informou o médico particular, Alberto Sadler.



Sadler confirmou a morte de Raúl Alfonsín, afirmando que tudo ocorreu "com muita tranquilidade".



Segundo ele, Alfonsín estava dormindo, rodeado por parentes em seu apartamento, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.



Com o presidente do Brasil José Sarney, Alfonsín assinou os tratados de integração comercial entre Brasil e Argentina quere deram início à criação do Mercosul.