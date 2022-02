Santos arranca empate com Grêmio no final da partida no Olímpico Na próxima rodada, Santos recebe o Goiás no próximo domingo, às 16h. O Grêmio atua no sábado e vai até Belo Horizonte pegar o Atlético-MG.

O meia Molina aos 40min do segundo tempo no estádio Olímpico, cobrando falçta, fez o Santos chegar à igualdade contra o Grêmio e empatou por 1 a 1 na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, neste domingo. Réver, aos 31min da segunda etapa, havia aberto o placar para o time da casa.



Com a igualdade, os dois times conquistam um ponto na classificação e ficam estacionados na parte intermediária da tabela do Nacional. Agora, na segunda rodada do Brasileiro, o Santos joga pela primeira vez na Vila Belmiro e recebe o Goiás no próximo domingo, às 16h.



O Grêmio atua no sábado e vai até Belo Horizonte pegar o Atlético-MG às 18h30, no reencontro com o técnico Celso Roth. Antes, porém, recebe o San Martín na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores.



O jogo



Em um primeiro tempo equilibrado, Grêmio e Santos repetiram o que as suas torcidas estão acostumadas a ver na temporada: Maxi López ameaçando o gol adversário, Souza arriscando de longe da área e o atacante Kléber Pereira perdendo oportunidades criadas pelo time santista.



Como era esperado pelo técnico Vagner Mancini, que já teve passagem pelo clube gaúcho, o Grêmio partiu para cima do Santos no início e tentou sufocar a equipe da Vila Belmiro com chutes de longa distância e cruzamentos, principalmente com Fábio Santos, que levantou para a Maxi López acertar a trave de Douglas aos 19min.



Antes, Paulo Henrique já havia sido brecado pelo goleiro Victor, mas a principal chance santista começou nos pés do mesmo meia, que lançou o já não tão artilheiro Kléber Pereira no meio da zaga. O atacante dominou bem, deixou seus marcadores para trás, mas acabou fazendo o mais difícil, batendo para fora e desperdiçando a grande chance santista do primeiro tempo.



Após o susto, apesar das diversas tentativas, o Grêmio não conseguiu ameaçar de forma concreta o goleiro Douglas, que substituiu um gripado Fábio Costa. Ainda na primeira etapa, Triguinho sentiu lesão e deixou o gramado do Olímpico, dando lugar para o polivalente Pará, que segurou Ruy na lateral gremista.



Na volta para o segundo tempo, as duas equipes retornaram com as mesmas formações e o mesmo estilo de jogo. O Grêmio pressionando a saída de bola e o Santos apostando na velocidade de Madson e nos passes de Paulo Henrique. E, aos 7min, em mais uma bola cruzada, Réver cabeceou e Douglas salvou o Santos em bela defesa.



Com as duas equipes arriscando menos, o técnico Vagner Mancini resolveu sacar Neymar e colocou Molina em campo. Do outro lado, o treinador Marcelo Rospide tirou Jonas e Maxi López e apostou em Túlio e Alex Mineiro, respectivamente. E, justamente quando o Santos era melhor, o Grêmio abriu o placar.



Após tentativa santista pela direita, o time gaúcho saiu em contra-ataque e com o lateral-direito Luizinho mal posicionado, Réver recebeu livre na esquerda. Após dominar, tirou a marcação e bateu forte de perna direita para fazer o único gol do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro.



Quando o resultado parecia definido, uma aposta do técnico Mancini deu resultado. Em batida de falta da intermediária, o meia colombiano Molina pegou com precisão na bola e colocou no ângulo esquerdo de Victor, que nada pôde fazer para impedir o gol santista, que fechou o placar no Olímpico.



Grêmio 1 x 1 Santos



Data: 10/05/2009 (domingo)

Local: estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Alicio Pena Junior (MG)

Auxiliares: Marcio Eustaquio S. Santiago e Helberth Costa Andrade (MG).



Grêmio

Victor; Léo, Rafael Marques e Réver; Ruy, Adilson, Tcheco (Douglas Costa), Souza e Fábio Santos; Jonas (Túlio) e Maxi López (Alex Mineiro)

Técnico: Marcelo Rospide



Santos

Douglas; Luizinho, Fabão, Fabiano Eller e Triguinho (Pará); Roberto Brum, Germano, Paulo Henrique (Maikon Leite) e Madson; Neymar (Molina) e Kléber Pereira

Técnico: Vagner Mancini