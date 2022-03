Inscrição para concurso de agente penitenciário termina quinta-feira

Os interessados em fazer o concurso de agente penitenciário só tem até esta quinta-feira (14) para fazer a inscrição. São oferecidas 400 vagas, sendo 320 para candidatos do sexo masculino e 80 para candidatas do sexo feminino.A remuneração inicial será de R$1.470,00 para o cargo que exige ensino médio completo. O edital pode ser consultado no site www.consulplan.net As vagas serão destinadas às penitenciárias estaduais de Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros e Caraúbas. Quando contratados, os agentes trabalharão oito horas por dia ou em escala de plantão, no regime de 24 horas trabalhadas por 72 horas de folga.Para concorrer os candidatos devem ter ensino médio completo, idade mínima de 21 anos, estarem quites com as obrigações eleitorais e militares, além de diversos outros requisitos que confirmem a boa conduta do candidato, como não ter sofrido condenação criminal com pena privativa.A principal atribuição do cargo é garantir a ordem e segurança no interior dos estabelecimentos prisionais, bem como em órgãos e locais vinculados ou de interesse do sistema prisional.Os candidatos à Agente Penitenciário precisarão passar por cinco etapas: Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha (classificatória e eliminatória); Exame de Capacidade Física (apenas eliminatória); Exame Psicotécnico (apenas eliminatória); Investigação Social (apenas eliminatória); e Curso Específico de Formação Profissional.Nas provas objetivas de múltipla escolha os candidatos responderão às questões de língua portuguesa, atualidades e conhecimentos específicos (Direito Penal, Lei de Execução Penal e Direito Penal Processual). As provas serão realizadas na capital do Estado Natal, e em Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros e a data prevista é 14 de junho, às 14h.As inscrições são realizadas pelo site www.consulplan.net ou de forma presencial na Central do Cidadão, Centro e Shopping Via Direta, em Natal e nas cidades de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros.www.consulplan.net(32) 3729 4700.