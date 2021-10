Deputados entregam prestação de contas de viagens ao exterior iguais

Arquivo Nominuto Henrique Alves: texto idêntico ao do colega no relatório de viagem.

Em 2008, por exemplo, o líder do PMDB na Câmara, Henrique Alves, apresentou o mesmo relatório que o colega de partido Alexandre Santos (RJ). O mesmo texto foi usado no relatório depois de participarem de uma audiência na sessão da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), entre 19 e 26 de novembro."Devemos estar recebendo a qualquer momento o resultado das reuniões que estarão na Secretaria do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar para consulta", escreveram os dois, depois de colocar a programação oficial do evento, citando somente os nomes dos palestrantes responsáveis pelos "importantes pronunciamentos e debates". Além das passagens de ida e volta, cada um teve direito a US$ 1.050 em diárias pagas pela Câmara.Os deputados repetiram a parceria depois de outra missão oficial, desta vez à África do Sul. Assim como usar da cota para pagar viagens para familiares não era proibido, tecnicamente não existe irregularidade em dois deputados entregarem o mesmo relatório de viagem, mas demonstra um certo descaso com a importância da prestação de contas.Outra questão é a relevância das missões. Na legislatura passada, por exemplo, o então deputado Marcus Vicente (PTB-ES) viajou para a Itália para acompanhar um torneio de futebol de juniores em Viareggio. Na justificativa, disse que o torneio é considerado o mais importante do mundo na categoria e contava com a presença dos mais importantes times.tentou falar com Henrique Alves (PMDB) e seu assessor durante a manhã de hoje, mas os celulares estavam desligados.