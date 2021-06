Secretários tomam posse nesta manhã A governadora Wilma de Faria entra na reta final do seu mandato com mudanças na equipe

A posse dos novos secretários está marcada para esta quarta-feira, 8, às 10h, no auditório da Emater. À tarde, às 15h, a governadora faz a primeira reunião do secretariado com a nova equipe, no hotel Barreira Roxa.



O deputado Raimundo Fernandes (PMN) vai assumir a Secretaria de Articulação com os Municípios, cargo ocupado atualmente por Cláudio Porpino (PSB), também suplente de deputado. Porpino deve ser mantido no governo, mas seu lugar ainda não está definido.



Os outros nomes do secretariado são Marco Aurélio de Melo para o Idema, no lugar de Eugênio Cunha, e mudanças em três diretorias da Caern. O novo presidente da companhia é Walter Gasi, indicado de Robinson Faria. Delevam Melo vai assumir a diretoria financeira e o atual diretor-presidente, Clóvis Veloso, retorna para o seu posto anterior, de diretor técnico.



O governo ainda não escolheu o titular da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), vaga com a ida de Dâmocles Trinta para a Secretaria de Infraestrutura. Nelson Tavares, novo titular da Secretaria de Planejamento e Finanças, deve acumular a pasta com a presidência da Agência de Fomento (AGN), seu cargo anterior.







* Mai informações em instantes