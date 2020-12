Caged aponta crescimento irrisório de empregos em fevereiro no Brasil Apesar da criação de 9 mil vagas no último mês, em todo o Brasil, resultado ainda é o pior já registrado em fevereiro, nos últimos 10 anos.

Após um mês de janeiro no qual foram fechadas cerca de 100 mil vagas de empregos em todo o Brasil, o mês de fevereiro trouxe uma notícia que, se não anula os números negativos do último trimestre, ao menos aponta para uma possível mudança na tendência de queda: a abertura de 9.179 postos de trabalho no País.



Os dados divulgados hoje (18), pelo Ministério do Trabalho, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revelam que o saldo de contratações ultrapassou o de demissões após três meses de variação negativa, o que já animou o ministro do Trabalho, Carlos Lupi. “Março vai ser o mês da grande virada”, declarou o representante do governo federal.



Para ele, a pior fase da crise já passou e o momento é de retomada dos investimentos e geração de novas vagas de trabalho. O último resultado positivo havia ocorrido em outubro de 2008. De lá para cá, as demissões ultrapassaram em cerca de 800 mil as contratações, com o recorde negativo de dezembro, quando foram fechados 654 mil postos.



Prova dessa má fase é que mesmo o resultado positivo de fevereiro representa o pior desempenho da economia brasileira desde 1999, para este mês. Em fevereiro de 2008, o saldo dos empregos ficou positivo em 204 mil vagas.



A expectativa para março, no entanto, é de criação de mais de 100 mil empregos, nas contas de Carlos Lupi. Para este ano inteiro, ele prevê um saldo positivo de 1,5 milhão de vagas de trabalho.