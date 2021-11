RN 1500: chuva modifica rally e Currais Novos garante festa

Foto:Doni Castilho / Divulgação

Depois de largarem em Natal, os 117 veículos (47 motos, 40 carros e 30 quadriciclos) partiram com destino à Currais Novos. De acordo com o resultado extra-oficial, entre as motos, o mais rápido foi Deni Nascimento (SC) – 23min52seg; nos quadriciclos, Cristiano Souza (MG) conseguiu o menor tempo (26m09); e entre os 4x4, Maurício Neves liderou com 23min48seg. O povo de Currais Novos recebeu com a hospitalidade e festa de sempre a caravana do Rally nesta quinta-feira (30/04).Sobre a etapa de hoje, Moara Saciloti, piloto de moto disse: “É o terceiro ano que corro o RN 1500, acho a melhor prova do ano, é uma pena que a chuva hoje tenha atrapalhado bastante. Por causa disso a disputa foi mais curta, a especial que estava muito boa teve que ser cortada, mas tem muito rally ainda pela frente. Espero que pare de chover e eu possa andar mais rápido. No que depender de mim vou acelerar para ficar pelo menos entre os cinco primeiros, mas temos que contar com a sorte também no rally”.O estreante no Brasileiro de Rally Cross Country, Rodrigo Varela, comentou o primeiro dia: “A prova foi muito boa, embora muito curta por causa da chuva. Mas mesmo assim deu para acelerar legal e as expectativas para os próximos dias são as melhores.”Para o navegador Youssef Hadadad "o primeiro dia foi bom. Largamos em primeiro e por isso fomos mais conservadores e preferimos correr com mais cautela. Tinha muita pedra, erosão e choveu muito. Além disso, tivemos um pequeno problema com o carro e isso fez a gente perder um pouco de tempo e chegar em segundo hoje (quinta). A prova está muito competitiva e, deu para sentir a planilha e amanhã vamos acelerar forte para conseguir recuperar o tempo e brigar para vencer.A primeira especial de velocidade do rally tinha muitas poças de lama, com erosões e visuais belíssimos. Todos os pilotos precisaram tomar muito cuidado por causa das dificuldades enfrentadas no terreno devido aos desníveis e erosões provocadas pelas chuvas. Durante cerca de 50 Km, os competidores ainda percorrerão estradões, onde puderam acelerar.Nesta sexta-feira (1), Dia do Trabalhador, os participantes irão passar pelo dia mais difícil e duro do RN 1500, com um trecho especial de velocidade cronometrado de 156,39 Km. A caravana do Rally RN 1500 deixa a cidade de Currais Novos no Seridó em direção a Assu. Ao todo serão percorridos cerca de 187 Km nesse segundo dia de prova.