Geraldo Ferreira diz que pretende ampliar carta de usuários da Unimed

Fotos: Gabriela Duarte

Em entrevista ao Jornal 96 , da, o candidato disse ainda que caso seja eleito a ideia é aumentar os valores da consulta paga aos médicos cooperados de R$ 33 para, no mínimo, R$ 43,20.“O valor atual é muito baixo, de forma que há abandono de profissionais. É preciso resgatar esses profissionais de volta para prestarem seus serviços e com dedicação à sociedade”, comentou.Ele acrescentou que a ideia é seguir as orientações das entidades médicas, no caso específico a Associação Médica Brasileira, que é a elaboradora dos referenciais de remuneração.Entretanto, ele destacou que a chapa Nova Unimed tem o que ele denominou de “a quinta classificação”. Segundo ele, a quinta classificação prevê uma consulta no valor de R$ 54. “E pode ser aplicado redutor de 20 para menos ou 20 para mais”.Outra questão levantada por Ferreira é um relação ao pagamento de outros procedimentos, como as cirurgias. “Como a Unimed é uma cooperativa, você paga hospitais, exames, medicamentos, materiais, e o que sobra é rateado entre cooperados, que são os donos”, declara.Ainda segundo ele, o problema é sério porque quando se faz os pagamentos obrigatórios, o que sobra de recursos não tem sido suficiente para cobrir os que os médicos apresentam como faturamento, e a perda mensal para os médicos é em torno de 30%.Em relação aos usuários da Unimed, onde há muita reclamação, ele afirmou que há duas grandes preocupações. “A primeira é oferecer uma medicina humana, ética, científica e tecnologicamente avançada. Pretendemos criar conselhos para discutir a incorporação das tecnologias. Outra diz respeito ao custo do plano – o usuário diz que paga muito, o médico afirma que recebe pouco e o hospital reclama de melhoras na diária. Isto precisa ser corrigido, mas no nosso entendimento passa por uma educação permanente”. Segundo o candidato, a Unimed possui uma carta de cerca de 100 mil usuários.Questionado sobre uma possível reforma administrativa, Ferreira foi enfático: “Temos o hospital da Unimed. Vamos mantê-lo e otimizá-lo para que ele ofereca os serviços que não tenham na rede”.Geraldo Ferreira já foi presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, do Sindicato dos Médicos do Estado e da Cooperativa dos Anestesiologistas do RN.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça feira (16).