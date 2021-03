Nalva Melo Café Salão comemora 15 anos com festa à fantasia

O Nalva Melo Café Salão comemora seus 15 anos de atividades hoje (28), com uma festa à fantasia, para marcar a reabertura do espaço, com nova decoração.



A festa começa às 23h, e os fantasiados têm desconto no ingresso.



Daniel, Acássio dos Anjos, Dan Albuquerque, Samuka Hate e Renata Lima fazem a discotecagem da festa.



As melhores fantasias da noite receberão brindes.



Baile à Fantasia

Local: Nalva Melo Café Salão.

Horário: Sábado, às 23h, Ribeira

Entrada: R$5 (com fantasia) e R$10 (sem fantasia).