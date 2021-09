Meteorologia prevê chuvas durante toda a quinta-feira em Natal

Segundo o site, as temperaturas podem chegar à máxima de 28º C e a mínima de 23ºC.A previsão para o fim de semana também é de muita chuva. O site informa que no sábado (25) o Sol aparecerá. Porém, choverá rápido durante o dia e à noite.No domingo, o Sol volta a aparecer. Entretanto, chuvas poderão ocorrer durante todo o dia.As nuvens carregadas são provocadas pela Zona de Convergência Intertropical e por uma frente fria que se afasta do litoral baiano.No norte do Maranhão, no Ceará e no centro-norte do Piauí, e também no litoral de Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e litoral norte da Bahia, o tempo fica fechado.