Nasemana: Nicolelis coloca Natal no mapa-múndi da ciência

Reprodução

Diógenes Dantas: José Agripino e o seu castelo de areiaNa Política: Geraldo Melo na corda bamba. Ex-senador busca viabilizar sua permanência na Presidência do PSDB e conseguir uma cadeira na Câmara dos DeputadosNa Política: DEM tem até 30 de abril para prestar contas junto à Justiça Eleitoral. Partido recebeu doação da Camargo Correa no valor de R$ 300 mil para as eleições de 2008.Marcos Alexandre: Destaque para a justificativa de José Agripino para o recebimento do dinheiro da Camargo Correa, citado na Operação Castelo de Areia.Na Entrevista: José Rufino Júnior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado, fala sobre a sintonia da Economia para fugir da crise.Reportagem da Semana: 45 anos do Golpe Militar: uma história para não se esquecer.Na Cidade: Barragem de Tabatinga tem 80% da sobras concluídasNa Cidade: Nasemana comemora um ano e festeja parceria com o leitorNa Cidade: Quem disse que seria fácil? Com menos de 100 dias na Secretaria de Saúde, Levi Jales pede para deixar o cargoNa Cidade: É a vez dos "concurseiros". Jovens, adultos, empregados e desempregados cada vez mais procuram a estabilidade dos empregos públicos20 perguntas: Tudo sobre os registros de Marcas e PatentesNa Energia: Projeto Terra Pronta irá beneficiar 10 mil agricultores na 15ª ediçãoNa Economia: Ovos de Páscoa estão mais "salgados"Na Polícia: Assassinato de turista sueco ainda sem soluçãoRoberto Guedes: Dinheiro compromete AgripinoNa Geral: Guilherme Macuglia chega para comandar o AméricaNo Dois: A Revolução de NicolelisNo Dois: Infantilização em AltaNo Estilo: Lentes do fotógrafo Canindé Soares são destaque da coluna assinada por Geórgia NeryNa Cultura: Tempo Perdido, cartas de CubaNa Saúde: Os riscos da comida de ruaGetúlio Soares: De bar em barNo Turismo: Um festival de sabores brasileirosNo Esporte: clubes jogam suas últimas "cartadas" no segundo turnoNo Esporte: Jamilson Martins é campeão da Copa Amaro Sales de Beach GolfEdmo Sinedino: O Macacão de Fórmula 1No Esporte: Tânia Padilha – Ela respira esporteAlan Oliveira: Sorte de Natal vem de BahamasEstar Bem: Adolescência = exercício físicoNa Gastronomia: Um pão quentinho para começar o dia