Heriberto depende do DM para escalar; ingressos estão mais baratos

Elpídio Jr. Heriberto depende do DM para definir o ABC para o jogo desta quarta.

"Não podemos poupar jogadores para esta partida. Vamos aguardar uma definição do Departamento Médico para saber com quem contaremos. O grupo está confiante, e caso algum dos atletas machucados não reúna condições de atuar, quem entrar vai saber suprir a ausência e aproveitar a oportunidade", considerou o técnico.Nas hostes alvinegras a idéia é fixa - termianr a fase em primeiro a fim de "liquidar" o turno no Frasqueirão mesmo. Para isso é preciso calma, mais ainda em se tratando do Santa Cruz - "Precisamos de saldo de gols, mas não vamos mudar a forma de jogar. Temos que ter tranquilidade, colocar em prática aquilo que estamos fazendo que o resultado virá naturalmente".Dos atletas que estão no Departamento Médico, as atenções se voltam especialmente para o Lateral Simão, o volante Rogério (que está em tratamento desde o jogo contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, quando sofreu uma entorse no tornozelo direito) e o meiocampista Sandro (que sentiu dores no pé direito durante um treino na semana passada). Os três estão sob tratamento intensivo, e hoje à tarde serão reavaliados.A diretoria alvinegra comunicou que a venda de ingressos para o jogo ABC x Santa Cruz, pela 10ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual já se iniciaram na manhã desta terça-feira (14), a partir das 10h, nas bilheterias do estádio Frasqueirão.A grande novidade é o preço promocional dos ingressos de arquibancada. Para ABC x Santa Cruz, arquibancada inteira custará apenas R$ 10,00 e cadeira continua R$ 60,00.Estudantes e idosos pagarão meia entrada. Lembrando que o valor promocional valerá, exclusivamente, para o ingresso de arquibancada inteira. Estudantes e idosos continuarão pagando o valor normal, ou seja, R$ 10,00.Sócios-torcedores, proprietários de camarote e cadeira cativa, rigorosamente em dia com suas obrigações, terão entrada franca.