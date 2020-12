Atacante Waldir Papel é repatriado pelo ABC Jogador foi campeão estadual ano passado com o alvinegro e estava atuando pelo Bragantino.

Após buscar um jogador para ser a referência no ataque, o ABC trouxe de volta o atacante Waldir Papel, que estava jogando no Bragantino (SP).



Papel foi anunciado pelo presidente do ABC, Judas Tadeu, e conta com o aval do técnico Heriberto da Cunha. A chegada do atacante está prevista para a noite desta terça-feira (17).



Depois de sair do ABC ano passado, o atacante passou pelo Caxias (RS) antes de se transferir para o Bragantino.



A expectativa dos dirigentes é que Waldir Papel seja regularizado a tempo de reestrear pelo ABC contra o Potyguar de Currais Novos, domingo (22), no Frasqueirão.