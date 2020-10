TRF muda sentença da estudante presa por tráfico internacional Estela Taques terá que cumprir pena de seis anos e quatro meses e ainda terá que pagar multa 30 vezes maior que a estabelecida pelo juiz de 1º grau.

Atendendo a pedido do MPF/RN, a estudante Estela Taques terá que cumprir pena de seis anos e quatro meses e ainda terá que pagar multa 30 vezes maior que a estabelecida pelo juiz de primeiro grau.



A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), por unanimidade, deu provimento a apelação do Ministério Público Federal e modificou o entendimento do juiz federal substituto Mário Jambo no caso da estudante Estela Taques, presa por tráfico internacional de drogas.



Em maio de 2007, a estudante de Direito Estela Taques foi denunciada pelo Ministério Público Federal por trazer consigo do exterior 4,660 kg de maconha, 990 g de derivado de maconha e 20 mil comprimidos de ectasy.



Em outubro de 2007, o juiz federal substituto Mário Jambo a condenou a pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses e ao pagamento de multa no valor de R$ 2.533.



O juiz ainda substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito e expediu ofício ao reitor da Universidade de Jaraguá do Sul, onde estuda a acusada, pedindo a concessão de uma bolsa de estudo em favor dela.



O Ministério Público Federal recorreu ao TRF-5 argumentando que as penas aplicadas eram muito amenas considerando a gravidade do crime e que a concessão de bolsa de estudos para quem traficou drogas fere o princípio da igualdade.



Para o MPF/RN, vários cidadãos que nunca praticaram crimes pagam seus cursos universitários com dificuldade e esforço e não recebem do Poder Judiciário pedido de bolsas de estudo de qualquer natureza.



Julgando a apelação do MPF/RN, o acordão do TRF-5 aumentou a pena privativa de liberdade da estudante Estela Taques para seis anos e quatro meses, quase três vezes mais do que havia sido fixado pelo juiz de primeiro grau. A pena de multa foi aumentada par a 76 mil reais, pena 30 vezes maior que a inicialmente estabelecida por Jambo.



O TRF-5 também alterou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e afastou a decisão do juiz Mário Jambo de enviar ofício pedindo bolsa de estudos para a estudante Estela Taques.



"De fato, a reprimenda foi por demais suave e desproporcional à conduta e às nuanças negativas observadas, tendo o magistrado passado ao largo de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada, além de ter abraçado percentuais - tanto para diminuir, quanto para aumentar a pena - incondizentes com a razoabilidade exigida no esteio da dosimetria", disse o desembargador ao apreciar a sentença do juiz Mário Jambo.