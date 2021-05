TRE adia julgamentos de Guamaré e São José de Campestre

Vlademir Alexandre Guamaré e Campestre terão administradores julgados nos próximos dias.

Ambos os processos são relatados pelo juiz Fabio Holanda. Na tarde desta quinta-feira (2), os dois estavam na pauta de votação, mas foram retirados pelo relator devido a falhas burocráticas no processo de Guamaré, onde os advogados não foram citados nem o prefeito Mozaniel de Melo, que pediu para participar como terceiro interessado.“Como os dois casos são semelhantes, acredito que os dois devem ser apreciados no mesmo dia. As falhas no processo criavam uma insegurança jurídica, então foi prudente retirar os dois processos da pauta”, explicou Fábio Holanda, lembrando, ainda, que não há data para o novo julgamento.No caso de Guamaré, caso haja a condenação de João Pedro Filho e a chapa seja “contaminada”, o segundo colocado, Auricélio Teixeira, assume o cargo. Já em Campestre, se houver a condenação do atual prefeito, uma nova eleição será convocada.