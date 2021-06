Risco da caminhada na Roberto Freire Especialistas alertam sobre os cuidados que se deve ter na prática de atividade física no calçadão.

Pelo menos três noites por semana o designer gráfico Maurifran Galvão coloca sua roupa de caminhada, seu tênis e se dirige ao calçadão da avenida Engenheiro Roberto Freire, na Zona Sul da cidade, para fazer cooper. Mas, será que ele está fazendo um bem ou prejudicando a sua saúde?



O prejuízo de caminhar ou correr naquele local pode ser ocasionado levando-se em consideração dois aspectos: as irregularidades do calçamento e o nível de gás carbônico emitido pelos inúmeros veículos que por ali trafegam, principalmente a partir das 18 horas, horário preferido por muitas pessoas, como é o caso de Maurifran.



Ele frequenta o calçadão há mais de quatro anos, perdeu 12 quilos, diz ter adquirido mais qualidade de vida, bem estar físico e gosta do lugar para a prática da atividade física. "É um local seguro e uma das poucas opções nesse horário que temos em Natal para isso. Nunca me senti mal devido ao gás carbônico dos carros, mas já torci o pé por causa de um buraco na calçada. Passei uma semana sem correr, mas ainda bem que agora a prefeitura resolveu tapar os buracos", conta.



A fisioterapeuta e educadora física Aline Brito alerta que o ideal para a prática de caminhada e corrida é que o piso possua uma superfície estável, com densidade igual a da esteira ou do asfalto. "Como as pessoas não podem correr no asfalto por causa dos carros, elas caminham ou correm na calçada, mas não é o recomendável", diz, explicando que o problema está nas pedrinhas da calçada, que a tornam irregular. "Como o nosso pé é composto por pequenos ossos, quando pisamos em pedregulhos desestabilizamos as articulações do pé e também prejudicamos as pernas e o quadril", ressalta a fisioterapeuta.



Além do cuidado com o piso, a pessoa também tem que respeitar regras básicas, porém importantes, que podem representar o sucesso da prática do esporte. Segundo Aline, não se pode esquecer de considerar o sedentarismo e o ritmo de cada pessoa, começando a caminhar aos poucos para, só então, partir para a corrida. Tanto a caminhada quanto a corrida só fazem efeito acima dos 20 minutos. "É a partir desse tempo que há perda de peso e o condicionamento cardiovascular. O ideal é entre 30 e 40 minutos", destaca, lembrando a necessidade de roupas e tênis apropriados, alimentação balanceada e aliar a caminhada com outro esporte para o fortalecimento muscular, como a musculação, o pilates ou a hidroginástica.



No aspecto respiratório, o pneumologista Paulo Roberto de Albuquerque alerta que a caminhada ou o cooper na avenida Roberto Freire pode ser prejudicial ao sistema respiratório se a concentração de gás carbônico no local ultrapassar o nível permitido. "Não sei quanto é a concentração de gás carbônico emitido pelos veículos naquele local, mas sei que o fluxo é intenso, especialmente no início da noite, o que pode reverter negativamente o esforço de quem está praticando o exercício", comenta o médico, salientando que o ideal é que a prática seja feita em um lugar com ar puro. Outro ponto negativo do calçadão da Roberto Freire é que as dunas impedem a circulação dos ventos.



Ainda de acordo com o pneumologista, caminhar ou correr em um local onde existe um índice de liberação de gás carbônico acima do permitido pode causar fadiga, cansaço, mal estar, tontura e aumento da frequencia cardíaca alémdo normal quando se está praticando uma atividade física.