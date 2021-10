Casal é internado com suspeita de gripe suína em Belo Horizonte Segundo o hospital, o casal está em observação e permanece internado em leito especial com isolamento respiratório. Não previsão do resultado do exame.

Um casal de brasileiros foi internado nesta segunda-feira (27) em Belo Horizonte (MG) com suspeita de ter contraído o vírus da gripe suína. De acordo com a Secretaria da Saúde do estado, eles vieram da América Central e chegaram ao Brasil em um avião vindo do Panamá, por volta das 4h da manhã de hoje no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a 38 quilômetros de Belo Horizonte.



A secretaria informou que o casal passou por exames e foi internado no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Segundo a assessoria do hospital, eles foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e transportados pela equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), em um esquema de segurança.



Segundo o hospital, o casal está em observação e permanece internado em leito especial com isolamento respiratório. No local, há um filtro especial que faz 12 trocas de ar a cada hora. Os exames foram feitos pela Fundação Ezequiel Dias, que mandará o material para análise na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Não há previsão de quando o resultado ficará pronto.



Os casos de gripe suína começaram a ser registrados no México e já há ocorrências nos Estados Unidos, Canadá e Espanha. Somente no México, já foram confirmadas 20 mortes pelo vírus, mas, de acordo com o Ministério da Saúde do país, o total de óbitos registrados por causa da doença pode chegar a 103.