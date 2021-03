Seleção Brasileira treinou neste sábado em Guaiaquil Manga, goleirão da Seleção na Copa de 1966, esteve no treino.

O técnico Dunga e o assistente técnico Jorginho comandaram um treinamento neste sábado no Estádio do Barcelona Sporting Club, em Guaiaquil, encerrando os preparativos para o jogo contra Equador, domingo, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, às 16 horas (18 horas de Brasília).



O ex-goleiro Manga, que disputou pelo Brasil a Copa do Mundo de 1966, e conquistou títulos e foi ídolo do Botafogo e Internaciomal, além de ter brilhado no futebol equatoriano, esteve presente no treino.



A delegação deixa Guaiaquil às 10 horas (12h de Brasília), com destino a Quito, com viagem prevista de uma hora de duração.



Em Quito, os integrantes da delegação almoçarão no Hotel JW Marriot, às 12 horas (14h de Brasília).