Audiência Pública discute a inclusão das pessoas com Síndrome de Down

Fotos: Elpídio Júnior

A audiência foi iniciativa do vereador Hermano Morais (PMDB), que esclareceu em seu pronunciamento que a Síndrome de Down é a forma mais freqüente de retardo mental, causada por uma anomalia caracterizada pela ocorrência de três (trissomia) cromossomos 21. Como referência a esses números, o dia 21 de março passou a ser, em 2006, o Dia Internacional da Síndrome de Down.O vereador falou também sobre as dificuldades enfrentadas pelos pais de pessoas com Down, que esbarram no preconceito enraizado na sociedade e na falta de preparo de profissionais da área da saúde e principalmente da educação para cuidar de tais crianças.“A inclusão social é de suma importância tanto para o esclarecimento à população como forma de acabar com o preconceito. Da mesma forma, essa inclusão é imprescindível para o desenvolvimento mental e da auto-estima das pessoas com a síndrome de Down”, disse.Ao falar sobre os sentimentos vividos pela família na descoberta do nascimento de um bebê com a síndrome, Lília Costa, obstetra do Hospital Santa Catarina, relatou que já viveu os dois lados da situação. Mãe de uma criança com Down, ela explicou que a família passa por um processo muito difícil, mas que é preciso superá-lo para dar a essa criança o suporte familiar que é essencial para seu desenvolvimento.Segundo Silvia Guz, psicóloga e mãe, a família é o primeiro e mais importante ciclo de inclusão. Para ela, além da fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, as crianças precisam ser estimuladas emocionalmente. “Não existe grau de Síndrome de Down, mas algumas se desenvolvem mais, só depende da estimulação”, explicou.Representando a Associação Síndrome de Down no Rio Grande do Norte, a professora e pesquisadora Silvia Batistuzzo lembrou que o uso de alguns termos como “portador”, “especial” e “excepcional” é inadequado para se referir àqueles que possuem a síndrome. Segundo ela, “as diferenças fazem parte de todas as pessoas e devem ser respeitadas, não destacadas”.A promotora Rebeca Nunes também chamou atenção para a questão da deficiência e da forma como as diferenças são enxergadas pela sociedade. “O Estado não deve somente não discriminar, mas também praticar ações de educação para evitar a discriminação. O tratamento aos deficientes de forma não igualitária não é somente uma barreira arquitetônica, e sim atitudinal”, ressaltou.Débora Seabra tem Síndrome de Down e foi a primeira professora formada e habilitada a dar aulas na América do Sul. Há cinco anos, ela trabalha como professora auxiliar numa escola particular de Natal, com alunos da educação infantil. Para Débora, a inclusão é muito importante. “A inclusão está presente na família, nos amigos, no trabalho. Eu acho muito importante. Eu faço o planejamento das aulas, cumpro meus horários, tenho as minhas responsabilidades”, afirmou.A mãe de Débora, Margarida Seabra, é reconhecida nacionalmente por seu trabalho junto à Associação Síndrome de Down RN. “Trabalhamos com afinco pela inclusão visando a autonomia. Sempre fiz com que Débora buscasse seus próprios caminhos e soubesse defender seus interesses”, disse. No final, ela agradeceu ao Hermano Morais por ser o padrinho do movimento.