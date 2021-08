Editais da Fundação José Augusto contemplam grupos de teatro

Dois editais lançados pela Fundação José Augusto contemplarão grupos de teatro do Rio Grande do Norte. As inscrições seguem até o dia 5 de junho. Mais informações na Assessoria de Projetos Culturais (Tel.: 3232- 5324 - com atendimento das 8h às 13h) e na página da Fundação www.fja.rn.gov.br O total de recursos disponíveis para premiação é de R$ 120 mil. Serão premiados 15 Grupos e/ou Companhias de Teatro de Rua, no valor bruto de R$ 8 mil para cada um dos 13 projetos selecionados.Como contrapartida, o edital prevê duas apresentações, uma destinada aos alunos da rede pública estadual, e outra de livre escolha na cidade de origem do grupo.O concurso tem como objeto de selecionar 13 projetos de artistas potiguares, que concorram com obras de sua própria autoria ou de outros autores potiguares.Está destinado ao prêmio um total de R$ 139 mil divididos da seguinte forma: Módulo 1 - mínimo de 5 projetos de até R$ 15 mil e Módulo 2 - mínimo de 8 projetos de até R$ 8 mil.Para esses, deverão ser realizadas obrigatoriamente duas apresentações em duas cidades distintas do Rio Grande do Norte. O proponente não poderá inscrever sua cidade de origem como local de apresentação.Além disso, o grupo deve realizar uma oficina com carga horária de 8 horas e contemplar no mínimo uma dessas apresentações em algum dos espaços sob a administração da Fundação José Augusto: Teatro Alberto Maranhão (Natal), Teatro de Cultura Popular (Natal), Teatro Lauro Monte Filho (Mossoró), Teatro Adjuto Dias (Caicó) e Casas de Cultura.Os editais fazem parte do Programa de Desenvolvimento da Cultura do Rio Grande do Norte e foram divididos em dois seguimentos; um para teatro de rua e outro para teatro de palco.O objetivo é incentivar, valorizar e divulgar espetáculos potiguares, além de fortalecer as expressões e a identidade artístico-teatral do Estado.Ainda estão previstos para este ano os prêmios que contemplam dança, audiovisual, terceira idade, literatura, e cultura popular.