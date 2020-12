Brawn GP domina o último treino da Fórmula 1 antes da Austrália Button cravou a melhor marca com 1min17s844 em mais uma sessão que ultrapassou as 100 voltas, completando 114 giros.

A Brawn GP fechou os treinos de pré-temporada da Fórmula 1 na primeira colocação em Jerez de la Frontera, na Espanha, com o inglês Jenson Button pilotando o BGP 001.



Nesta terça-feira (17), Button cravou a melhor marca com 1min17s844 em mais uma sessão que ultrapassou as 100 voltas, completando 114 giros.



Nesta terça-feira (17), os engenheiros e mecânicos trabalharam na evolução aerodinâmica do bólido projetado por Ross Brawn. Após sete dias de testes, contando com Barcelona e Jerez, o BGP 001 voltará para a sede da Brawn GP em Brackley para os preparativos finais antes do GP da Austrália, no dia 29 de março, abertura do campeonato 2009.



“Tivemos mais um dia muito produtivo em Jerez, particularmente hoje quando fizemos um ajuste fino do acerto do carro para a primeira corrida. Sinto que estamos prontos para o desafio que temos pela frente em Melbourne”, comentou Button, companheiro de Barrichello desde 2006.



“A conclusão que tivemos após os testes em Jerez e nossa curta pré-temporada com o BGP 001 foi um sucesso. Os treinos em Jerez em particular serviu bastante para os pilotos terem uma valiosa contribuição no acerto do nosso chassi e dos compostos dos pneus que devemos usar em Melburne. Eu só tenho que agradecer a todo o time e ao Rubens e Jenson por todo forte trabalho que tivemos nas últimas semanas”, revelou Ross Brawn, proprietário da equipe.



Após setes sessões de treinos na pré-temporada, a Brawn GP teve um retrospecto respeitável ao ser a mais rápida por quatro vezes, duas com Barrichello e duas com Button.



Confira os tempos desta terça-feira (17)



1. Jenson Button Brawn GP 1:17.844 (114 voltas)

2. Nico Rosberg Williams 1:18.071 (66)

3. Nelson Piquet Renault 1:18.382 (133)

4. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1:19.121 (121)