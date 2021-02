Gustavo Carvalho nega crise com deputados

Gabriela Barreto Gustavo Carvalho: "Eles têm que entender que eu não sou governador".

Licenciado do cargo de deputado estadual para ocupar o Gabinete Civil, Gustavo Carvalho estaria sendo criticado pelos deputados da base governista por supostamente dificultar o atendimento aos pleitos dos parlamentares e estar assediando bases eleitorais de outros deputados. Gustavo Carvalho diz que as críticas devem ser mais diretas.“As críticas têm que ser específicas, porque não posso comentar sobre declarações genéricas. Eu sou cortês a todos, atendo com a maior gentileza possível e procuro resolver o que está dentro da minha alçada. Eles (deputados) tem que entender que eu não sou governador”, disse.Sobre a possibilidade de deixar o cargo de secretário devido às críticas dos parlamentares, Gustavo Carvalho diz que não houve conversas da governadora nesse sentido e que Wilma é quem pode falar sobre o assunto. “Estou aqui com uma missão de fazer o melhor trabalho possível. Mas a prerrogativa de nomear e exonerar é da governadora”, resumiu.