CNI prevê crescimento praticamente nulo do PIB em 2009 Além da redução na expectativa quanto ao PIB, entidade divulga dados negativos sobre faturamento do setor e capacidade instalada.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou hoje (9) a informação de que irá revisar para baixo suas previsões a respeito do desempenho da economia brasileira no ano de 2009.



Com isso, a entidade deverá divulgar, até o final do mês, um percentual próximo do zero para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), uma vez que o último balanço ja apontava para números reduzidos, em torno de 1,8% a 2,4% superiores aos de 2008.



Já o setor industrial deverá terminar o ano com retração das atividades. Em dezembro, a aposta era de um acréscimo de 1,8%, mas o agravamento da crise internacional deve resultar em uma variação negativa.



“O PIB certamente será revisado para baixo e deverá fechar 2009 próximo de zero, o que pode ser considerado um cenário otimista, se levarmos em conta o agravamento da crise mundial e o desempenho do PIB nos dois últimos trimestres”, disse o economista Flávio Castelo Branco, da Unidade de Política Econômica da CNI.



Em relação à indústria, ele disse que o setor deverá encerrar o ano com resultado negativo. “Como a indústria precisaria de uma recuperação intensa nos próximos meses para retornar aos níveis do ano passado, existe uma probabilidade elevada de a indústria fechar 2009 com recuo.”



De acordo com indicadores divulgados hoje pela CNI, o faturamento real da indústria caiu 13,4% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Essa foi a maior queda registrada desde o início da série histórica da entidade, em 2003.



Já o uso da capacidade instalada caiu para 78,4% em janeiro, retornando aos níveis de novembro de 2003. Em janeiro do ano passado, o indicador estava em 81,5%.



*Com informações da Agência Brasil