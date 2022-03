Justiça vai ouvir FHC, e mais 95 testemunhas no processo do mensalão Todos os depoimentos ocorrerão entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

A 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou depoimentos de 96 testemunhas de defesa no processo que investiga o esquema de venda de votos no Congresso Nacional, que ficou conhecido como mensalão. Entre elas estão o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos e alguns parlamentares e ex-parlamentares.



Todos os depoimentos ocorrerão entre os dias 25 de maio e 5 de junho. O ex-presidente Fernando Henrique será ouvido no dia 29 deste mês e Thomaz Bastos no dia 27. Os depoimentos serão colhidos a portas fechadas. A divulgação dos nomes das testemunhas foi autorizada pela juíza federal Silvia Maria Rocha.



Os depoimentos vão ser anexados à ação penal aberta em agosto de 2007 no STF, na qual 39 pessoas figuram como réus por suposto envolvimento com o mensalão. No grupo estão os ex-ministros José Dirceu (Casa Civil), Anderson Adauto (Transportes) e Luiz Gushiken (Comunicação do Governo), o publicitário mineiro Marcos Valério, os deputados João Paulo Cunha (PT-SP) e José Genoino (PT-SP) e o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ).



O relator da ação penal é o ministro Joaquim Barbosa. Inicialmente eram 40 denunciados, mas o ex-secretário-geral do PT Sílvio Pereira fez um acordo para cumprir pena alternativa e acabou excluído da ação.



Fonte: Agência Brasil