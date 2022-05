Colocando "ordem na casa" Agenor, volante do Paraná, diz que grupo está focado em busca da vitória diante do América/RN.

Parece que o Paraná ainda não engrenou na Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma derrota por 2 a 0 para o Bahia e um empate sem gols com a Ponte Preta, o elenco paranista acredita que conquistar vitórias na competição é uma questão de tempo.



Porém, esse tempo não pode ser muito longo, e o volante Agenor, que está no clube desde o ano passado, garantiu que a equipe está treinando firme para embalar de vez no Brasileirão.





“Estamos trabalhando forte para corrigir os erros. Uma vitória em Natal vai deixar a equipe com moral, e com isso a chance de conseguirmos fazer uma seqüência de vitórias será boa” explicou.





Para melhorar o desempenho, o Paraná também contará com o reforço Dinelson, que já está treinando na Vila Capanema, para o resto do campeonato.



O jogador deve ter sua situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a próxima quinta-feira, dia 21, e possivelmente fará sua reestreia na partida contra o Vasco, em casa, no dia 30.



“Estou muito feliz em vestir novamente a camisa do Paraná Clube. Vou honrar as três cores do time com muito orgulho”, disse o jogador, lembrando da passagem que teve pelo clube em 2007.



Na próxima rodada o Paraná enfrenta o América/RN, dia 22, sexta-feira, em Natal.