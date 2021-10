Maurílio suspeita de vingança na morte de Maria Luíza

Fred Carvalho

Confira abaixo a entrevista com o titular da Decap, delegado Maurílio Pinto

“A forma como ela foi assassinada nos leva a suspeitar disso. Não foi um homicídio simples. Houve uma perversidade, uma crueldade muito grande”, falou Maurílio Pinto.Maria Luíza, de 15 anos, foi morta por estrangulamento no pescoço com uma camisa. Há indícios de que ela também tenha sido violentada sexualmente.A Decap entrou na investigação a pedido da própria família de Maria Luíza. “Depois que a estudante sumiu eles me procuraram e pediram para eu auxiliar na investigação. Minha equipe fez alguns diligências e ouvimos algumas pessoas. Agora, com o encontro do cadáver e a confirmação do assassinato, a investigação muda de configuração. Temos que descobrir quem fez isso e o porquê”.Maurílio Pinto disse que já ouviu algumas pessoas ligadas à Maria Luíza depois do encontro do cadáver dela, na segunda-feira (27). “Hoje (29) devo ouvir mais três pessoas. Quanto mais informação para se chegar à elucidação melhor”, concluiu.