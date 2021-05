F1: veja como foi o GP da Malásia do ano passado

O Grande Prêmio da Malásia do ano passado foi vencido por Kimi Räikkönen, da Ferrari. A prova foi disputada no dia 23 de março no circuito de Kuala Lumpur. O finlandês formou o pódio ao lado do polonês Robert Kubica, da MMW, e do compatriota Heikki Kovalainen, da McLaren.O brasileiro Felipe Massa, que largou na pole position, perdeu o controle do carro em uma curva e rodou faltando 26 voltas para o fim. O carro ficou preso na caixa de brita, e ele não conseguiu voltar para a disputa.Nelsinho Piquet, da Renault, terminou em 11º, enquanto Rubens Barrichello, da Honda, excedeu o limite de velocidade nos boxes, teve de pagar uma punição (drive-through) e foi o 13º.Clique aqui e veja como foi o GP da Malásia do ano passado.