Criança se afoga na piscina de casa em Graçandú Segundo informações passadas pela polícia, a criança estava dentro da casa com os pais.

Uma criança de um ano e seis meses se afogou na piscina de casa no começo da tarde desta sexta-feira (27), na praia de Graçandú.



Segundo informações passadas pela polícia, a criança estava dentro da casa com os pais. Sem que fosse percebida, ela teria seguido o pai quando ele saiu para outro cômodo. Quando o pai retornou, a criança já não estava com ele e sua ausência foi notada pela mãe.



Após procurar por toda a casa, os pais encontraram a criança na piscina. Eles gritaram por socorro e foram ouvidos por policiais que patrulhavam a área. Os policiais ainda tentaram reanimar a criança, mas ela já estava sem vida.



O pai, em estado de choque, pegou o corpo e o levou para uma cama na varanda de sua casa, enquanto o Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP) era acionado. O corpo foi levado para a sede do ITEP, na Ribeira.