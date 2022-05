Polícia prende quadrilha e recupera R$ 1,5 milhão em cargas roubadas

Fotos: Divulgação/Sesed O desmonte da quadrilha aconteceu num galpão na zona Rural de Monte Alegre.

O desmonte da quadrilha aconteceu num galpão na zona Rural de Monte Alegre, na localidade conhecida como Alto da Castanha, acerca de 30 quilômetros de Natal. Foram recuperadas cargas de cosméticos, medicamentos, alimentos, calçados, colchões, eletrodomésticos e peças de caminhões. A polícia continua em diligência a procura de outros integrantes do bando.A investigação que levou a prisão da quadrilha teve início na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas e Veículos da Polícia Civil da Paraíba. O delegado Jean Bezerra explicou que há seis meses o grupo era investigado com apoio da Gerência de Inteligência (Gintel) e do Grupo de Operações Especiais (GOE). A investigação foi batizada com o codinome "Carga Pesada". "Essa quadrilha atuava em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará", contou o delegado.Segundo o delegado do GOE, Wallber Virgílio, o último assalto do bando aconteceu há cerca de dez dias em Mamanguape, na Paraíba. "Eles roubaram uma carga de cosméticos avaliada em R$ 800 mil", disse. A polícia monitorou o bando e chegou à pista de que o grupo estaria entre Monte Alegre e Parnamirim.A polícia paraibana pediu apoio das autoridades do Rio Grande do Norte. O delegado de Parnamirim, Graciliano Lordão, foi acionado e passou, junto com sua equipe, os últimos dois dias à procura dos bandidos. A localização do bando aconteceu às 17h. Dentro do enorme galpão foram encontradas as cargas e detidas oito pessoas, sendo que duas delas acabaram liberadas porque ficou provado que elas estavam apenas ajudando no transbordo da carga e não tinham ligação com o crime.Foram presos os pernambucanos Luiz Alves dos Santos e Luiz Antônio da Silva, apontados como líderes do grupo, além de Augusto de Lima, Alan Márcio Sales, Luciano Nogueira de Araújo e Jonas Manoel da Silva. Todos, segundo o delegado Graciliano Lordão, seriam autuados em flagrante delito pelos crimes de receptação de roubo qualificada e formação de quadrilha.No local foram apreendidos cerca de 20 mil chips de celular 3G, 50 maquinetas de cartão de crédito, uma carga de fogões e de lavadora de roupas, além de cargas inteiras de medicamentos, colchões, peças de caminhão, achocolatado em pó, embalagens e cosméticos. A polícia ainda apreendeu uma pilha de notas fiscais de cargas supostamente roubadas. O galpão e as mercadorias foram periciados pelo Itep.