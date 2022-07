Ganhar sempre, perder jamais!

Ao chegar à cidade, o grupo se surpreende com o preço cobrado pela profissional contratada: 50 reais pelos quatro dias de trabalho. Só não o comerciante no ramo varejista de tintas, Henrique José Cruz Barbalho, de 27 anos. Mesmo diante do valor abaixo do esperado, ele ainda oferece 40 reais à faxineira, que aceita a proposta."Neste caso específico a gente tem que perceber que a realidade de lá (Caicó) é outra. Se ela pediu 50 reais, é porque estava dentro do orçamento dela (faxineira)", argumenta o comerciante.Ele confessa não aceitar perder de jeito nenhum, seja em qualquer circunstância da vida. "Espero conseguir o máximo de ganhos. Agora, claro, sem fazer com que o outro perca. Até porque senão ele (o outro) não vai querer negociar mais comigo, e assim vou deixar de ganhar", explica.Ainda sobre o episódio da empregada doméstica, Henrique José Cruz recorda que em virtude de um problema dos amigos, ela deixou de fazer a faxina um dia. "Eu não contei conversa, pedi a ela que fosse no outro dia fazer o café-da-manhã. Todos ficaram tirando onda comigo, mas adoraram acordar com um café-da-manhã sobre a mesa".A "mania de não querer perder", segundo ele, vem desde o tempo em que era criança. "Quando eu tinha nove anos de idade, eu ia para a Serra de Currais Novos, comprava pinhas e vendia em um quebra molas que tinha em frente à minha casa. Desde aquela época eu já tinha a negociação na veia. As maiores, eu vendia por um preço, as mais verdosas por outro e assim ia aumentando a minha mesada", conta, lembrando que os amigos tinham vergonha e não se aproximavam do comércio informal.Outro exemplo de "levar vantagem em tudo" pode ser visto constantemente no meio político. Muitos casos, como o mais recente envolvendo o uso das passagens aéreas pelos parlamentares do Congresso Nacional, são comuns no Brasil.Os exemplos ilustram bem a famosa "Lei de Gerson". A lei, imortalizada por um dos maiores meio-campistas de toda a história do futebol brasileiro, Gerson de Oliveira Nunes, ganhou repercussão graças a uma frase que o então jogador pronunciou em uma propaganda de televisão veiculada em 1976, para os cigarros Vila Rica.No comercial, o ex-armador do São Paulo discorre sobre várias vantagens do cigarro, que anunciava: "É gostoso, suave e não irrita a garganta". Para arrematar sua argumentação em prol da marca, ele questiona: "Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro?".Em seguida, com um sorriso malicioso, diz a frase que tornou-se o bordão definitivo dos "espertalhões", das propinas e da generalizada falta de ética: "Gosto de levar vantagem em tudo, certo?". De lá pra cá todas as vezes que alguém leva vantagem em alguma coisa fazemos uma referência à Lei de Gerson.Para o sociólogo Alex Galeno, professor da Universidade Federal do Rio Grande (UFRN), a Lei de Gerson não é culturalmente absorvida pela sociedade. "Porém, acho que há em algumas pessoas um comportamento antiético que se baseia na lei", disse.O sociólogo acrescenta que não pode generalizar. Não afirmo que todo o povo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo". Galeno acredita, no entanto, que toda a sociedade tem comportamento de competição. "Isso não quer dizer que todos sejam antiéticos por competirem".A tese defendida pelo sociólogo retrata bem o caso do motorista Ricardo Menezes Júnior. "Em relação a fazer favor para alguém, eu sou muito besta. Sou tão besta que para ajudar o outro, sempre acabo me prejudicando. Na questão financeira, procuro ser mais cauteloso", conta.Apesar da cautela, ele comentou que já chegou a perder 1 mil reais na venda de um carro porque tinha apalavrado com outra pessoa. “Prefiro ser cauteloso que levar vantagem em tudo, certo?”, brincou.