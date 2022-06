Circuito Mundial: Larissa /Juliana vence Talita/Maria Elisa no Japão Este foi o segundo título seguido da dupla Larissa/Juliana na etapa do Japão. A partida foi a segunda mais longa do torneio nipônico com 1h05.

As mulheres de Brasil confirmaram sua força no vôlei de praia ao dominarem a final da etapa japonesa do Circuito Mundial. Na decisão da competição em Osaka, Larissa e Juliana levaram a melhor sobre as compatriotas Talita e Maria Elisa por 2 sets a 1, em parciais de 26-24, 19-21 e 18-16. Este foi o segundo título seguido da dupla Larissa/Juliana na etapa do Japão.



A partida foi a segunda mais longa do torneio nipônico com 1h05. Nas quartas de final, as vice-campeãs já haviam demorado 1h07 para superar as conterrâneas Maria Clara e Carol. Na semifinal Talita/Maria Elisa venceu a dupla norte-americana Akers/Turner, garantindo sua vaga na decisão.



Foi a segunda vez que Juliana e Larissa enfrentaram Talita e Maria Elisa no torneio. As brasileiras já haviam se encontrado pela quarta rodada e também nesta ocasião as atuais campeãs saíram vencedoras em um jogo de três sets. Na semifinal, Juliana/Larissa enfrentou a dupla holandesa Van Iersel-Keize.



O Japão, pode-se dizer, é a segunda casa das brasileiras do vôlei de praia, onde as duplas nacionais conquistaram dez das 13 etapas do circuito mundial já realizadas no país. Só Adriana Behar e Shelda levaram o título seis vezes. No ano passado, Juliana e Larissa também subiram no ponto mais alto do pódio.



Essa foi apenas a segunda participação de Juliana e Larissa em etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no ano. Depois de voltar de uma lesão no joelho, Juliana teve que abandonar a etapa de Shangai com dores nas costas. "É melhor estar jogando que assistindo. Eu não quis colocar qualquer estresse em meu corpo uma vez que faz apenas nove meses que fiz uma cirurgia séria no joelho. É melhor jogar de maneira segura que tentar jogar de qualquer forma sem estar 100%", justificou a jogadora.



"Talita e Mariea Elisa são uma dupla muito forte. Nós somos duas duplas jovens que provavelmente jogarão muitos outros jogos uma contra a outra em torneios internacioonais e brasileiros", afirmou Larissa, que conquistou sua 23ª medalha de ouro em etapas do circuito mundial com Juliana.