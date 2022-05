Chuvas deixaram mais de 10 mil pessoas desabrigadas no RN

Fotos: Vlademir Alexandre

Ao todo, 29 municípios potiguares decretaram estado de calamidade pública devido às chuvas. Por causa dos estragos, a Defesa Civil continua enviando ajuda humanitária na forma de material de limpeza, kits de abrigamento e cestas de alimentos.Além do Rio Grande do Norte, as chuvas atingiram outros 12 Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Acre, Amazonas, Pará e Santa Catarina, deixando 254.340 pessoas desalojadas (aquelas que estão hospedadas com amigos ou familiares) e 123.510 desabrigados (aquelas que tiveram de deixar suas casas e dependem de abrigos públicos).Ao todo, foram disponibilizadas 139.150 cestas, de 23 quilos cada, compostas por arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó, farinha de mandioca e macarrão. Um total de 1,4 milhão de itens como colchões, cobertores, travesseiros, fronhas, lençóis, filtros, lonas e mosquiteiros foram enviados às regiões onde a chuva fez estragos.Segundo as informações, que foram notificadas pelas defesas civis estaduais e enviadas à Sedec, 45 pessoas morreram por causa dos desastres em oito Estados: Ceará (15), Maranhão (10), Bahia (7), Alagoas (7), Paraíba (2), Sergipe (2), Pernambuco (1) e Santa Catarina (1).