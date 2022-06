Codesp confirma mudanças drásticas para os JERNs

Rogério Torquato O hipismo está entre as modalidades excluídas dos JERNs 2009

Comunicado

À COMISSÃO DE ENTIDADES EDUCATIVAS PARTICULARES DE NATAL

O primeiro item, de pronto, é a extinção da premiação para o Campeão Geral. Também estão confirmadas as exclusões das modalidades de futebol de mesa, hipismo, squash, maratona cultural e tênis de campo - quer dizer, das 33 modalidades realizadas ano passado agora só haverão 28; os regulamentos específicos de atletismo e natação não serão mexidos, "por não influenciar no resultado final"; além disso, "Será solicitado ao setor de Recursos Humanos da SEEC como minimizar a participação dos 'Amigos da Escola' "; entre outras determinações.Eis a mensagem na íntegra:Em atenção ao documento apresentado por esta Comissão datado de 16 de março de 2009, esta Coordenadoria de Desporto, após análise técnicas apresenta os seguintes encaminhamentos:1. Reconhece e agradece o empenho da Comissão em buscar mudanças viáveis para superação de dificuldades identificadas nos eventos esportivos promovidos pela Coordenadoria de Desporto – CODESP;2. Deixa claro que, alem das proposições contidas no artigo 4º. do Regulamento Geral dos Jogos Escolares, o entendimento desta CODESP, é de que, o mesmo Esporte Escolar serve de modelo para gerações por encerrar significados profundos e historicamente, tem contribuído para mudanças de comportamentos. O acesso ao esporte é direito de cada um e dever do estado, que deve garantir e multiplicar a oferta em inúmeras formas. É esse acesso que se torna instrumento de desenvolvimento integral e de formação para cidadania favorecendo sua inserção e ampliando suas possibilidades futuras. Na perspectiva do desenvolvimento humano, as práticas esportivas propostas pelos JERNs tem contribuído para o conhecimento e o desenvolvimento de potenciais intelectuais, elevação da consciência social com ênfase no respeito a si mesmo, ao outro e a participação na vida. Por assim pensar, entendemos que as dificuldades elencadas por esta Comissão de Entidades Educativas, em essência, destacam elementos negativos como competitividade exarcebada, infidelidade de calendário, prejuízos pedagógicos, leilões de atletas e pressão por resultado, estão vinculadas as culturas das práticas históricas natural dos profissionais envolvidos nestes eventos, que tem balizado o conceito de esporte, desvinculado de todo currículo escolar. As mudanças que foram propostas pela CODESP ratificam o pensamento de caracterização do esporte educacional como elemento importante para fins de desenvolvimento humano e pessoal desde que busquemos adaptar o nosso aluno ao entendimento destas práticas.3. Esclareceremos que a única inclusão de modalidade efetivada pela CODESP em 2008, foi fruto de experiências realizadas em 2007 mediante conclusões positivas.4. Diante desta fundamentação, apresentamos o resultado das analises anteriormente citadas com as propostas que serão implantadas em 2009 e 2010 nos eventos esportivos educacionais promovidos pela CODESP.

MUDANÇAS PARA O ANO DE 2009

1. Extinção da premiação para o Campeão Geral dos Jogos;2. Retirar as modalidades de Futebol de Mesa, Hipismo, Squash, Maratona Cultural, e Tênis de Campo;3. Assume a CODESP o compromisso de continuar analisando, até o tempo hábil para sua execução, de modelos para abertura dos JERNs e outros eventos, considerando suas dificuldades;4. A fase classificatória permanecerá com 64 participantes até melhor análise e ser alterada em data oportuna;5. A pontuação do Atletismo e Natação por não influenciar na classificação final, deverá permanecer com as mesmas regulamentações especificas;6. A premiação do Atleta Ouro permanecera com os mesmos critérios, contudo, a Comissão poderá apresentar alternativas até o final do mês de julho de 2009;7. Será solicitado ao setor de Recursos Humanos da SEEC como minimizar a participação dos “Amigos da Escola”;8. Fica expressamente garantida a melhoria do policiamento e estudos para contratação de empresa privada de segurança para garantir a segurança dos Jogos;9. Fica aberto espaço para avaliação continuada dos eventos;

MUDANÇAS PARA O ANO DE 2010 (Proposta)

1. Premiação somente por modalidade, categoria e sexo;2. Alteração nas categorias dos Jogos adaptando as categorias das Olimpíadas Escolares e aos Jogos Escolares de diversos estados pesquisados que apresentam a seguinte configuração:INFANTIL – 12 a 14 anosJUVENIL - 15 a 17 anos3. Os JERNINHOS terão as seguintes modificações:CATEGORIA “A” - 08 a 09 anosCATEGORIA “B” - 10 a 11 anosIndependente da série que o aluno esteja cursando.4. A premiação das escolas por categoria/naipe passará a ser para os 1º e 2º lugares.Com essas mudanças, esperamos ter contribuído e atendido aos anseios da comunidade escolar representada pelas entidades propositoras, uma vez que nosso empenho em inserir e valorizar o esporte educacional, prioritariamente nas escolas publicas privadas e gratuitas, trata-se de um direito social que cabe às crianças e aos adolescentes na condição de cidadãos.Esperamos manter essa rede de cooperação entre as diversas entidades, em prol do desenvolvimento do esporte escolar.