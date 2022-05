Duas crianças desaparecem em Felipe Camarão Anderson Cleiton Fernandes, de 8 anos, e Daniel Fernandes Serafim, de 10 anos, estavam brincando na rua e depois não foram mais vistos.

Desde às 15h de quarta-feira(20), duas crianças estão desaparecidas no bairro de Felipe Camarão. Anderson Cleiton Fernandes, de 8 anos, e o tio Daniel Fernandes Serafim, de 10, estavam brincando na rua e depois não foram mais vistos.



De acordo com as informações da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DCA), onde a mãe de Andreson, Angélica Fernandes, denunciou o caso na manhã desta quinta-feira (21), os meninos brincavam na rua quando ela os chamou para casa, mas eles saíram correndo. Nenhum vizinho viu Daniel e Andersom.



O caso está sendo investigado pela DCA.